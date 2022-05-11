Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi

11.05.2022 11:15

Son dakika haberi... KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada 1'i ağır 4 işçi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kalyon sokakta meydana geldi. 34 EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer sokağa giriş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil çay molasındaki konfeksiyon işçilerinin arasına dalarak ezdi. Otomobilin çarptığı işçilerden Meryem Kayhan, Elif Kılıç, Nadiye Yağtekin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan bir çalışan kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü. Kazada yaralanan 1'i ağır 4 işçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanığı Enver Tekgün "Arkadaşlar çay molasına çıkmıştı. Bu sırada sokağa giren otomobil kaldırımdakilere çarptı. 1'i ağır 4 kişi yaralandı" dedi. Başka bir görgü tanığı ise "Sokağa hızlı girdi, kiralıkmış herhalde arabada. Yayalara, konfeksiyondaki işçilere moladayken çarptı" diye konuştu. 1'i ağır 4 işçinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin sokağa girmesi ve yayalara çarpması yer alıyor. 

 


Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi
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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı Son dakika haberi! KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI Son dakika haberi! KARTAL'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kaza anından fotoğraflar // Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçileri ezdi - Son Dakika
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