Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü

İstanbul Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü

57 dakika önce

İstanbul KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ(6 )Yaralıların hastaneye getirlmesi)(Tür: İstanbul)

İstanbul KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ(6 )Yaralıların hastaneye getirlmesi)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]