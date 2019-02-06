İstanbul Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Bina Çöktü
57 dakika önce
İstanbul KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ(6 )Yaralıların hastaneye getirlmesi)(Tür: İstanbul)
İstanbul KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ(6 )Yaralıların hastaneye getirlmesi)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:25 Kaynak: DHA
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