İstanbul Kartal'da Patlama Sonrası 7 Katlı Çöktü
1 saat önce
İstanbul (havadan görüntüler) KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI ÇÖKTÜ (4)(Tür: İstanbul)
İstanbul (havadan görüntüler) KARTAL'DA PATLAMA SONRASI 7 KATLI ÇÖKTÜ (4)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: DHA
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