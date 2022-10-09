Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika
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Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

09.10.2022 11:35

İstanbul Kartal sahil yolunda aşırı hızlı bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Karşı şeride geçen ve ikiye bölünen aracın 22 yaşındaki sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kartal sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki ağaca çarparak, karşı şeride geçti. İkiye bölünen otomobil sürücüsü Furkan Ballıkaya (22) yaralandı.

ORTA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sahilyolu Bulvarında meydana geldi. Kadıköy yönüne ilerleyen Furkan Ballıkaya yönetimindeki 34 DFK 646 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

SÜRÜCÜNÜN DURUMUNUN İYİ

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobil savrularak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Furkan Ballıkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

"ELİNDE VE YÜZÜNDE KAN VARDI"

Kazayı gören İhsan Derse, "Karşı tarafta hızını alamadı ağaca çarparak, buraya uçtu. Ağaca çarpması ile birlikte ikiye bölündü. Sürücü içinden yürüyerek çıktı. Elinde ve yüzünde kan vardı. Bu otomobilden sağ çıktı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

İSTANBUL-KARTAL'DA REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
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Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu - Son Dakika

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