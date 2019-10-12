Son Dakika Haberleri: İstanbul-kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı
Son Dakika Güncel İstanbul-kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı

İstanbul-kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı

35 dakika önce

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak, devrildi.

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çarparak, devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, D-100 Karayolu Pendik istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Kartal, D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pendik istikametinde seyreden T.T'nin kullandığı 06 DK 7927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmnesi sonucunda refüje çarpıp, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü T.T'nin kamyonetten kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda trafik oluştu. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

İstanbul-kartal'da refüje çarpan kamyonet yan yattı

Pendik, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:02 Kaynak: DHA
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