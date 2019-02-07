Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Riskli Binalara Lazerle İnceleme

İstanbul - Kartal'da Riskli Binalara Lazerle İnceleme

22 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul - Kartal'da Riskli Binalara Lazerle İnceleme, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor.  Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor. 

Görüntü Dökümü:

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Enkaz çalışmaları

Enkazdan görüntüler

Çıkarılan tavan parçası

Bekleyen Ambulansların görüntüsü

Bekleyen itfaiye araçlarının görüntüsü

Binaların lazerle incelenmesi

Yunus Apartmanının görüntüsü

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:03 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kartal, Güncel
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