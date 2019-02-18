İstanbul- Kartal'da Riskli Binalarda Tahliye İşlemleri Devam Ediyor
23 dakika önce
İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (1)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (1)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:50 Kaynak: DHA
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