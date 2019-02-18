Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal'da Riskli Binalarda Tahliye İşlemleri Devam Ediyor

İstanbul- Kartal'da Riskli Binalarda Tahliye İşlemleri Devam Ediyor

11 dakika önce

İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (2)(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA RİSKLİ BİNALARDA TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR (2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:00 Kaynak: DHA

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