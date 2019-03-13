Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

İstanbul - Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

İstanbul - Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Murat  KORKMAZ - İstanbul DHA

Kartal'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı.

Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı kişinin görüntüsü

-Hastaneye kaldırılması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:53 Kaynak: DHA

Kartal, İstanbul, Güncel
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