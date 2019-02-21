İstanbul - Kartal'da Uzunlar Apartmanının Yıkımı Tamamlandı
1 saat önce
KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.
KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.
Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da dün başlandı. Binanın yıkımı saat 15.00 sıralarında tamamlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkımdan görüntüler - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:46 Kaynak: DHA
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