Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Uzunlar Apartmanının Yıkımı Tamamlandı

İstanbul - Kartal'da Uzunlar Apartmanının Yıkımı Tamamlandı

1 saat önce

KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.

İstanbul - Kartal'da Uzunlar Apartmanının Yıkımı Tamamlandı, System.String[]
KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da dün başlandı. Binanın yıkımı saat 15.00 sıralarında tamamlandı. 

Görüntü Dökümü:

------------

-Yıkımdan görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Yeşilyurt, İstanbul, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak

Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı Sisten Dolayı Uçağı İptal Olan Galatasaraylı Taraftarlar Maça Yetişecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kartal'da Uzunlar Apartmanının Yıkımı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]