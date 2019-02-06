Son Dakika Haberleri: İstanbul-Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

İstanbul-Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi

32 dakika önce

Haber-Kamera Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

İstanbul-Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi, System.String[]
Haber-Kamera Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöken Binanın Enkazında İncelmelerde Bulunan Binali Yıldırım: 30 Bin Yapı Riskli Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı

Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı Meteoroloji'den Dikkat Çeken Uyarı! Tüm Yurdu Etkisi Altına Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 22:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-Kartal'daki Yaralılar Hastaneye Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]