Kartal metrosunda sabah saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Görüntülerde 5 ila 7 arasındaki gencin etrafta yolculuk eden vatandaşlara aldırmadan metro koltuklarında uzanarak yattıkları görülüyor.
Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlardan tepki yağdı.
Vatandaşlar metroda böyle görüntülerin ortaya çıkması için önlem alınması gerektiği ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti - Son Dakika