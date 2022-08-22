İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti - Son Dakika
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İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti

22.08.2022 11:39

İstanbul Kartal metrosunda kaydedildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Görüntülerde gençlerin yolculuk eden vatandaşlara aldırmadan metro koltuklarında uzanarak yattıkları görülüyor.

Kartal metrosunda sabah saatlerinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Görüntülerde 5 ila 7 arasındaki gencin etrafta yolculuk eden vatandaşlara aldırmadan metro koltuklarında uzanarak yattıkları görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlardan tepki yağdı.

Vatandaşlar metroda böyle görüntülerin ortaya çıkması için önlem alınması gerektiği ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti - Son Dakika
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