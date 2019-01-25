İstanbul Kartal Sahilinde Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAKartal Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Kartal
Sahil Dragos Sosyal Tesisleri yakınında denizde kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin çıkarılması için olay yerine deniz polisi istendi. Denizden çıkartılan cesette herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. 35-40 yaşlarında olduğu düşünülen kadın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinden sonra Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:25 Kaynak: DHA
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