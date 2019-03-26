İstanbul- Kartal Sahilindeki Kayalıklarda Ceset Bulundu
1 saat önce
İstanbul- KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU (Ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:33 Kaynak: DHA
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