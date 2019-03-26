Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kartal Sahilindeki Kayalıklarda Ceset Bulundu

İstanbul- Kartal Sahilindeki Kayalıklarda Ceset Bulundu

1 saat önce

İstanbul- KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU (Ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- KARTAL SAHİLİNDEKİ KAYALIKLARDA CESET BULUNDU (Ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:33 Kaynak: DHA

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