İstanbul kartlılara markette alışveriş ve yükleme yapma imkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve CarrefourSA arasında iş birliği gerçekleştirildi. Anlaşma kapsamında CarrefourSA marketlerinden yapılan alışverişlerde kasalarda yükleme yapılabileceği belirtildi.

"276 MARKETTE İSTANBULKART KOLAYLIĞI"

Marketlerden müzelere, online alışverişlerden cafe-restoranlara kadar birçok sektörde ödeme aracı haline gelen İstanbulkart, iş birliği çerçevesinde İstanbul'daki 276 CarrefourSA marketinde alışveriş veya yükleme yapma amacıyla kullanılmaya başladı.

Böylece CarrefourSA marketleri, 18 milyon İstanbullu'nun İstanbulkart ile alışveriş veya yükleme yapma noktası haline geliyor. Yapılan açıklamada, "CarrefourSA ve BELBİM AŞ arasında gerçekleştirilen bu iş birliği, CarrefourSA'nın doğru hizmet vizyonunu Belbim AŞ'nin stanbullulara fayda sağlayacak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmayı hedefiyle birleştiriyor" denildi.