Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği

İstanbul- Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği

26 dakika önce

İstanbul- KASIMPAŞA ASKERİ DENİZ HASTANESİ'NDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2 şüphelinin çıkarılması)(Tür: İstanbul)

İstanbul- KASIMPAŞA ASKERİ DENİZ HASTANESİ'NDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2 şüphelinin çıkarılması)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

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