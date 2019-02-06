İstanbul- Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği

İstanbul- KASIMPAŞA ASKERİ DENİZ HASTANESİ'NDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2 şüphelinin çıkarılması)



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İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı