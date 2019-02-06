İstanbul- Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği
26 dakika önce
İstanbul- KASIMPAŞA ASKERİ DENİZ HASTANESİ'NDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2 şüphelinin çıkarılması)(Tür: İstanbul)
İstanbul- KASIMPAŞA ASKERİ DENİZ HASTANESİ'NDE SİLAHLI KİŞİ HAREKETLİLİĞİ (2 şüphelinin çıkarılması)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:08 Kaynak: DHA
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