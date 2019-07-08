İstanbul Kastamonuspor'da yeni yönetim belli oldu

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nün, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının yeni yönetimi belli oldu.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nün, gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının yeni yönetimi belli oldu.



İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığına seçilen İlker Dilek, konuşmasında "Sporun bir yürek işi, futbol bir sevdadır. Biz yüreğimizi, sevdamızla birleştirip bir yolculuğa çıktık." dedi.



İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Seçilen İlker Dilek, açıklamalarda bulundu. Dilek, "İstedik ki yüreğimizi, sevdamızı hissettirebildiğimiz herkesle aynı heyecanı duyalım, gençlik ve spor aracılığıyla gençlerimizin geleceğine elimizden geldiği kadar ışık tutalım, yol gösterelim. Bu dayanışmanın ortaya çıkaracağı enerjiyle hep birlikte mutlu olalım" diye konuştu.



Yönetim tarzı, duruş, söylem, icraat ve ürettiği projelerle farkındalık oluşturan, gençliğe spor yoluyla gerçek anlamda hizmet etmeye gayret gösteren bir oluşum olduklarını dile getiren Dilek, şunları söyledi:



"Kısa sürede hayata geçireceğimiz projelerle önce Fatih ilçesine daha sonra İstanbul genelinde ve sonunda da Türkiye genelinde bir gençlik ve spor kulübünün nasıl hizmet etmesi gerektiğinin en büyük örneği olacağımıza inancımız tamdır. Tüm icraatlarımızı ortak akılla, istişarelerle belirleyip her şeyden önce şeffaf bir yönetim tarzıyla gerçekleştiriyoruz. Bizlerin tek hedefi, tek amacı var; Kastamonu ismi altında Türk gençliğine ve Türk sporuna hizmet etmek. En büyük mutluluğumuz değerlerine sahip çıkan, vatanını, milletini seven, dini ve milli hassasiyetlere özen gösteren sportmen bir gençlik yetiştirmek olacaktır. Bizim asıl amacımız budur."



"İcraatlarımızı takip edin ve bizleri denetleyin"



Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in katkılarıyla kulübe tahsis edilen Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi'nin, gençliğe yönelik projelerin üretileceği ve bu projelerin hayata geçirileceği önemli bir merkez haline geleceğini dile getiren Dilek, şunları kaydetti:



"Burası yalnızca Kulübümüzün ve burayı birlikte kullandığımız KASDER Fatih Şubesi'nin değil, İstanbul'daki bütün gençlerimizin ve hemşerilerimizin yararlanacağı bir merkez olacaktır. Burada Fatih Belediyemizle gençlik ve spor alanında, gençliğimize yön veren düşünceler ve fikirler ortaya çıkaracak. Kastamonu Eğitim Kültür Spor Merkezi, gençlik ve spor projelerinin yürütüleceği bir merkez olacaktır. Burası gençliğe yön veren bir düşünce merkezi konumuna gelecektir. Sizlerden ise istirhamımız, bu merkezin aslına ve misyonuna uygun bir şekilde faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığını denetlemenizdir."



Gür: "Daha da ileri hedeflere ulaşacağımızdan kuşkum yok"



Eski İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Emrah Gür de, "Futbolla, bir kulüple İlker Dilek sayesinde bir araya geldim. Kendisinin de yardımlarıyla bugünlere kadar uzun bir süre hizmet etme fırsatı buldum. İnanıyorum ki İlker kardeşimin çabaları ve emekleriyle bugün gelinen noktadan daha da ilerisine ulaşabileceğimizden hiçbir kuşkum yok" dedi.



İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nde yer alan isimler ve görev dağılımı ise şu şekilde:



İlker Dilek - Başkan



Şenol Özdemir - Başkan Vekili



Emrah Gür - Dış İlişkiler, Ar-ge Sorumlusu



Yaşar Çelik - İdari İşler ve Basın Sözcüsü



Sinan Altıkulaç - Asbaşkan, Amatör Branşlar Sorumlusu



Selçuk Bartınlı - Genel Sekreter



Ümit Şen - Asbaşkan, Altyapı Sorumlusu



Hakan Karakuş - Mali İşler Sorumlusu



Uğur Aykın - Sosyal İşler ve TFF İlişkiler Sorumlusu



Altan Aygün - A Takım Sorumlusu



Necati Gürsu - Halkla İlişkiler



Ömer Gülamoğlu - Sivil Toplum ve Eğitim Sorumlusu



Abdullah Özdemir -Tesisleşmeden Sorumlu



M. Necil Ülgen - Asbaşkan, Kurumsal İletişim ve Sponsorluk



Selim Özdemir - Kurumsal İlişkiler - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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