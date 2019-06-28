Son Dakika Haberleri: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

1 saat önce

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusuİSTANBUL - İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
İSTANBUL - İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Çengelköy Yerleşkesinde düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet törenine katılan Doğuş Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, Beykent Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcısı, akademisyenler ve öğrencilerin velileri mezunların mutluluğuna ortak oldu.
"En önemli hedefimiz öğrenmeyi de öğretmek oldu"
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Kamil Uslu yapmış olduğu açılış konuşmasında öncelikli hedeflerinin 'öğrenmeyi öğretmek' olduğuna vurgu yaparak, "Öğrencilerimizin bizlere yaşattığı bu duygu bizim için çok ayrı ve güzel bir duygu. Bu sevincimize ortak olduğunuz için katılım gösteren ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Kurum olarak verdiğimiz eğitimde öğrencilerimize birçok ayrıcalık sunduk. Öğrencilerimizin meslek hayatında bu ayrıcalığı yasayacaklarından hiç şüphem yoktur. Gençlerimizi yetiştirirken en önemli hedefimiz öğrenmeyi de öğretmek oldu. Öğrenmek hayat boyu devam eden bir süreç. Her gün yeni şeyler keşfetmek, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bir önceki bilginin üzerine yeni bilgiler eklemek zorundalar. Bu işinizi en iyi şekilde yapmanın birinci koşuludur. Her öğrendiğini daha da ileriye götürme azmi içinde olacaklardır. Sizleri yeni bir hayat hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler Büyük Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayınız. Ailenizi, ülkenizi, milletinizi, bayrağınızı, dilinizi seviniz ve yüceltiniz. Ömrünüz bereketli, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Yüce Allah'a emanet olun" dedi.
Sonrasında Okul Birincisi Faruk Kakşi, İkincisi Adem Çam Gören ve Üçüncüsü Leyla Erarslan' e başarılarından dolayı plaket verildi. Sırasıyla sahneye davet edilen öğrenciler öğretmenleri tarafından tebrik edilerek diplomaları takdim edildi ve son olarak hep birlikte mezuniyet yemini eden öğrenciler keplerini havaya atarak sevinçlerini paylaştılar.
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:03 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkür" afişleri reklam panolarında yerini aldı! Saadet Partisi İstanbul Adayı Necdet Gökçınar: İmamoğlu ve Yıldırım'a bir gönül kırgınlığım var Ekrem İmamoğlu'nun yetkileri neler, hangi kararlar için Belediye Meclisi'nin onayı gerekiyor? İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]