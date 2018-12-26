Son Dakika Haberleri: İstanbul-Kayseri uçuşları iptal oldu

İstanbul-Kayseri uçuşları iptal oldu

2 saat önce

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahtan bu yana İstanbul-Kayseri seferleri gerçekleştirilemezken, Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.

İstanbul-Kayseri uçuşları iptal oldu, System.String[]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahtan bu yana İstanbul- Kayseri seferleri gerçekleştirilemezken, Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:38 

İstanbul, Kayseri, Ekonomi
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