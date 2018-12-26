İstanbul-Kayseri uçuşları iptal oldu
2 saat önce
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahtan bu yana İstanbul-Kayseri seferleri gerçekleştirilemezken, Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahtan bu yana İstanbul- Kayseri
seferleri gerçekleştirilemezken, Kayseri'den İstanbul'a 12.50'deki sefer ile İstanbul'dan Kayseri'ye 11.55'deki sefer de yapılamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:38
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