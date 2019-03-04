İstanbul- (Kaza Anı Görüntüsüyle) -Maslak'ta Dere Yatağına Uçan Aracın Sürücüsü Öldü

Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtuKaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHATamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu.

Otomobil tutkunu sürücü, aracını test ederken dere yatağına uçtu



Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Tamirinin ardından sanayiden aldığı aracıyla test sürüşüne çıktığı belirtilen Vedat Gülbey dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülbey hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında Maslak Akasya sokak üzerinde meydana geldi. Vedat Gülbey (24) sanayide parçası değişen 34 VTC 55 plakalı aracını test etmek için sürüşe çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden Gülbey, Maslak'ta dere yatağına uçtu. Ters dönen araçta ağır yaralanan Gülbey, ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülbey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler kullanılamaz halde olan aracı bulunduğu yerden çıkararak inceleme başlattı. Otomobil tutkunu olan Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Gülbey'in paylaştığı görüntülerden birinde aşırı hızla kullanılan bir araç da yer alıyor,



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor



Görüntü dökümü:



---------------



-KAZA ANININ GÖRÜNTÜSÜ



//geçilen görüntü//



-Olay yeri



-Aracın görüntüsü



-Toplanan kalabalık



-Gülbey'in paylaştığı video



-Gülbey'in fotoğrafları

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil

Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı