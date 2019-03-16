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İstanbul - (Kaza Anı Görüntüsüyle) Üsküdar'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır...

59 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA)Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul - (Kaza Anı Görüntüsüyle) Üsküdar'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır..., System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL, DHA)

Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında birbirlerinden ters istikamette seyir halinde olan 34 BJB 537 plakalı otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafa çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerasından kaza anı

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Olay yeri

Ekiplerin çalışmaları

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:42 Kaynak: DHA

DHA, Üsküdar, Güncel
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