İstanbul- Kaza Yapan Tır Şoförü Viyadükten Aşağıya Uçtu (1)
28 dakika önce
TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı.
TEM Karayolunda viyadük üzerinde bir TIR bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri, takılı olamayan şoför camdan fırlayarak viyadükten aşağıya düştü.
Kaza TEM Otoyolu Çatalca
Mevkii Edirne
istikametinde saat 11.45'te meydana geldi. Yağışlı havada kayganlaşan yolda şoförününü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda TIR viyadük üzerinde önce bariyerlere ve ardından da ışıklandırma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen TIR şoförü camdan fırladı. Viyadükten yaklaşık 15 metre aşağıya düşen şoför ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulasla hastaneye kaldırılan TIR şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-TIR'ın görüntüsü
-Viyadük
- İtfaiye
ekipleri
-Yerde yatan TIR şoförü (fotoğraf)
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
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