KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ - Son Dakika
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KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ

14.10.2022 15:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY'nin Washington uçağıyla 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VİP Salonu'nda İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Bir gazetecinin "ABD geziniz nasıl geçti?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" diyerek yanıt verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU ABD'DEN DÖNDÜ - Son Dakika
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