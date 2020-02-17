İstanbul kent genelinde helikopter destekli 'asayiş uygulaması' - Son Dakika
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İstanbul kent genelinde helikopter destekli 'asayiş uygulaması'

7 saat önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2020-4" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul kent genelinde helikopter destekli 'asayiş uygulaması', System.String[]

İstanbul'da "Yeditepe Huzur 2020-4" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-4" uygulaması, kent genelinde saat 20.00'de başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de destek veriyor. Uygulama kapsamda, birçok noktada denetimler yapılıyor. Araçlar kontrol edilerek didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan araçlarda Narkotik köpeği 'Şans' arama yaptı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamanın saat 23.59'a kadar devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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