Son Dakika Haberleri: İstanbul Kent Genelinde Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Kent Genelinde Uyuşturucu Operasyonu

57 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Kent Genelinde Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı.Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona Özel Harekat Polislerin de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak, girdi. Evlerde aramalar yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:55 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, 3. Sayfa
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