İstanbul Kent Genelinde Uyuşturucu Operasyonu
57 dakika önce
İSTANBUL (İHA) – İstanbul kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
İSTANBUL (İHA) – İstanbul
kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı.Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile hakkında araması olan kişiler yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyona Özel Harekat Polislerin de destek verdi. Şüphelilerin kaldığı evlere özel harekat polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak, girdi. Evlerde aramalar yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:55 Kaynak: İHA
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