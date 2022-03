İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi açıldı - Son Dakika

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (KAMER) açtı.

Açılış törenine; İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) Başkanı Berna Yılmaz, Engelsiz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Yılmaz, KAMER Müdürü Doç. Dr. Ahu Özmen Akalın, İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Şair ve Söz Yazarı Nermin Aşçıoğlu, Ressam Tülin Kanun, Aktrist Ayça İnci, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birden Güngören Bulgan, Dermatolog Doktor ve Şair, İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi. A. Nilhan Atsü, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'ÜNİVERSİTEMİZİN BİRÇOK BİRİMİNDE KADIN ÇALIŞANLARIMIZ ÇOĞUNLUKTA'

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, 'İtalya 1948 ' Japonya 1950 ' İsviçre 1971 yıllarında kadına seçme ve seçilme hakkı verirken, Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Türk kadınına bu hakkı veriyor. Merkezimizin kuruluş amacı her alanda kadınlarımıza katkı vermektir. Bu konuda bizi her zaman destekleyen sayın Berna Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Kadın eşitliği değil üstünlüğünü önceleyen bir üniversiteyiz. Üniversitemizin Mütevelli Heyeti tamamen hanımlardan oluşuyor, dört dekanımızın üçü, 16 direktörümüzün 12'si ve genel sekreterimiz hanım. Sadece yönetim kademeleri değil tüm çalışanlar ve öğrencilerimiz açısından da hanım çoğunluğu mevcut, yani üniversitemizde her konuda kadınların ön planda olduğunu görüyoruz' dedi.

'KADINLARA ACI ÇEKTİRİYORSAK, BU TOPLUM OLARAK HEPİMİZİN AYIBIDIR'

Açılış töreninde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve ENEV Başkanı Berna Yılmaz, 'Bir kadının yaşamı boyunca edinebileceği birden fazla rolü var. Kadın her kimlikten önce bir kız çocuğudur. Daha sonra bir genç kız, anne, çalışan bir kadındır. Kadınlar nerede var olursa olsun her yerde emekçidir. Kadınlara acı çektiriyorsak bu toplum olarak hepimizin ayıbıdır. Kadınlar için tüm hukuki önlemler alınmalıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün her gün olmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

'8 MART ASLINDA BİR KUTLAMA GÜNÜ DEĞİL, BİR ANMA GÜNÜDÜR'

İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürü Doç. Dr. Ahu Özmen ise "İstanbul Kent Üniversitesi olarak KAMER'in açılışını gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli konuklarımız bu özel günde bizi yalnız bırakmadı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 8 Mart aslında bir kutlama günü değil, bir anma günüdür. 1857 yılında ABD'nin New York şehrinde bir tekstil fabrikasında 120 emekçi kadın yanarak ölüyor. Bu olay bütün dünyada ciddi bir yankı oluşturuyor. BM, 16 Aralık 1977'de 8 Mart'ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan ediyor. Bizler de bu farkındalığı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Toplumlarda ataerkil bir düzen olduğu için kadınların sahip olduğu hakların erkeklere göre daha az olduğunu görüyoruz. Her gün kadınların günü olmalı. Ancak bu günler farkındalıkları ortaya çıkartmak için önemli günlerdir? şeklinde konuştu.