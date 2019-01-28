Son Dakika Haberleri: İstanbul - Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Getirildi (1)

İstanbul - Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Getirildi (1)

53 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHAKerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

İstanbul - Kerç Boğazı'nda Hayatını Kaybeden Türklerin Cenazeleri Getirildi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS - İlkay DİKİCİ - İstanbul DHA

Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi. 

Moskova-İstanbul seferiyle getirilen cenazelerden 3'ü Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, 1'i ise THY'nin uçağında bulunurken her iki uçak da 16.30 sıralarında Atatürk Havalimanı indi.  

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerin uçaktan indirilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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