Son Dakika Haberleri: İstanbul-Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İnşallah Kısa Sürede İstanbul'a Nefes Aldıracak

İstanbul-Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İnşallah Kısa Sürede İstanbul'a Nefes Aldıracak

1 saat önce

İstanbul-KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU İNŞALLAH KISA SÜREDE İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK (Detaylar)(Tür: İstanbul)

İstanbul-KILIÇDAROĞLU EKREM İMAMOĞLU İNŞALLAH KISA SÜREDE İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK (Detaylar)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:24 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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