Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu - Son Dakika

Cumhuriyuet Halk Partisi (CHP)Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anıldığı panele katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam alimi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın anıldığı panele düzenlendi. Panele CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve davetliler katıldı.

Panelde konuşan Kılıçdaroğlu, "Elmalı'nın kadılık tayin edilecek kişinin hür olması şartına ilişkin önemli bir değerlendirmesi vardır. Kadıların hür olması şartına yaptığı özel vurgu sadece köle-köle sahibi arasındaki ilişkiye dair değildir. Elmalı vurgusu kadıların yani yargı makamında oturanların dış etkilere karşı koyacak özelliklere sahip olması bu haliyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargı dağıtanların bağımsız ve tarafsızlığı toplumsal adalet için bir sorumluluktur. Çünkü Elmalı'nın şüphesiz ki 'Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir' şeklinde Türkçe aktardığı ayette buyrulduğu üzere devletin dini adalettir." dedi.Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "İslam dünyasının nasıl bir duruma sürüklendiğini bir veri ile açıklamak istiyorum. George Washington Üniversitesi 'nden Şehrazat Rahman ve Hüseyin Askeri adlı iki bilim insanı 2015 yılından bu yana düzenli olarak İslamilik endeksi isimli bir çalışma yürütmektedir. Bu çalışmada, adalet ve yönetim, ekonomi, yolsuzluklar insan hakları ve uluslararası hukuk gibi başlıklar çerçevesinde 150'ye yakın ülke İslami kriterlere uygunluklarına göre sıralanır. 2020 yılı endeksine göre İslam ülkeleri üzülerek ifade etmeliyim ki en alt sıralarda bulunuyor ve her yıl biraz daha geriliyor. Bu endeks 2015 yılında ilk defa yayınlandığında Katar 39. sıradaydı. 40. sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vardı. Malezya 43. sıradaydı. Türkiye ise 65. sıradaydı. 5 yılın sonunda yani endeksin 2020 yılı verilerine göre üzülerek ifade edeyim İslam ülkeleri açısından hiç iç açıcı değildi. Malezya yine 43. sırada ancak Birleşik Arap Emirlikleri 47, Katar 51. sıraya geriledi. 2015 yılında 65. sırada bulunan Türkiye ise 2020 yılında 100. sırada. Endeksi 2020 yılı sonuçları itibari ile 40 sırada hiçbir İslam ülkesi yer almıyor. İlk sırada ise Yeni Zelanda bulunuyor. İkinci sırada İsveç , üçüncü sırada Hollanda yer alıyor yani Yeni Zelanda İslami kriterlere göre yaşayan ülkeler arasında ilk sırada bulunuyor. Bu endeksin ortaya koyduğu sonuçlar İslam'ın ortaya koyduğu kültür açısından Müslüman olarak yaşadığımızı ancak İslam'dan nasıl uzak olduğumuzu gözler önüne sermiştir"

Kılıçdaroğlu, "Kimi grup ve yapıların kendi çıkarları doğrultusunda dini değerlerimizi istismar etmesine hep birlikte karşı çıkmalıyız. Bugün imrenerek bakacağımız, vatandaşlarının huzurunu, hakkını hukukunu koruyan adalet ile hükmedilen bir İslam ülkesi görmekte zorlanıyoruz. Örneğin dünyanın en büyük göçmen hareketi Müslüman ülkelerden batı ülkelerine doğru gerçekleşiyor. Ege'nin Akdeniz'in soğuk sularında hayatlarını kaybedenlerin büyük bir bölümü Müslüman kardeşlerimiz. Dünya silah sanayinin en önemli alıcıları arasında Müslüman ülkeler ilk sıralarda yer alıyor ve ne yazık ki çoğu yerde bu silahlar Müslüman kardeşlerimize yönelik kullanılıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir oysa örnekleri çoğaltmak yerine topyekün azaltmanın yollarını bulmalıyız. Büyük İslam bilgini Elmalı Hamdi Yazır'ın bir diğer önemli mesajı da şudur: Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamını her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan yüce Allah'ın mesajını her döneme hitap eden evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücü ile kavrayabilir" diye konuştu.