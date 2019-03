İstanbul - Kılıçdaroğlu Esenyurt'ta Konuştu: Herkese Eşit Hizmet Götüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt'ta konuştu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta Fevzi Çakmak Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu'na, Esenyurt CHP Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Bozkurt, CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP İstanbul Milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada "Özellikle son günlerde büyük bir panik yaşıyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar, her türlü ayrımcılığı yapıyorlar. Ama ben tek bir şeye inanıyorum. Bu ülkede beraber olacağız, birlik olacağız ve huzur içinde yaşayacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Herkesin işi, aşı olacak. Bu konuda ne gerekiyorsa yapmak için çabalayacağım" dedi.



"BİZİM MÜCADELEMİZ HAK MÜCADELESİDİR"



Esenyurt'un sorunlarından haberdar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu,""Bütün bu sorunları sizlerle birlikte çözeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz insanların mutluluğu mücadelesidir. Kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ve yaşam tarzından dolayı ayırmayacağız. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır" diye konuştu.



"BİZİ BÖLMEK İSTİYORLAR, İFTİRA ATIYORLAR"



Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek istiyorlar. İftira atıyorlar. Ne derlerse desinler inanmayın bunlara. Çünkü söyleyecek sözleri yok. Memlekette işsizliği bitirdik, deseler, yok. Esnafın hali iyi, deseler o da yok. Yoksulluk var, işsizlik var. Nereden baksan tutmuyor. Kendilerine oy vermeyen herkese terörist demeye başladılar. Pazarcı, hal esnafı terörist, bu partiye veren terörist. Sanki adamlar, anadan doğma süzülmüş gelmiş, kusurları yok. Bu memleketin yönetiminde bu kadar işsiz var. Onda da bunun kusuru yok. 17 yıldır bu memleketi sen yönetiyorsun yahu. 17 yıldır getirdin milleti soğan kuyruğuna soktun. Biz bunları içimize sindirecek miyiz?" ifadelerini kullandı.



"BELEDİYELERDE HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"



Belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediyelerde herkesi kucaklayacağız. Herkese eşit hizmet götüreceğiz. Bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Şayet bir mahalle fakirse oraya daha çok hizmet götüreceğiz" diye konuştu.



"HALKA HİMZET VE HALKA HESAP VERMEK NASIL OLURMUŞ GÖRECEKSİNİZ"



Kılıçdaroğlu, "Hepiniz bu güzel İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hepinizin mutlu olmasını ve her evde bereketin olması en büyük arzumuz. Halka hizmet ve halka hesap vermek nasıl olurmuş göreceksinizö dedi. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u bir dünya markası halinde getirecek. Bu kardeşiniz olarak size söz veriyorum. Hiçbir zaman zalimin yanında olmayacağım, hayatımın sonuna kadar mazlumların yanında olacağım" dedi.



