Son Dakika Haberleri: İstanbul- Kılıçdaroğlu Maltepe'de Tapu Dağıtım Törenine Katıldı

İstanbul- Kılıçdaroğlu Maltepe'de Tapu Dağıtım Törenine Katıldı

7 dakika önce

İstanbul- KILIÇDAROĞLU MALTEPE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI (Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- Kılıçdaroğlu Maltepe'de Tapu Dağıtım Törenine Katıldı, System.String[]
İstanbul- KILIÇDAROĞLU MALTEPE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI (Aktüel görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Aktüel, İstanbul, Güncel
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