İstanbul- Kılıçdaroğlu Maltepe'de Tapu Dağıtım Törenine Katıldı
7 dakika önce
İstanbul- KILIÇDAROĞLU MALTEPE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI (Aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- KILIÇDAROĞLU MALTEPE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNE KATILDI (Aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:00 Kaynak: DHA
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