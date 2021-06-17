Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'de inşaat sahasında biriken suya düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kağıthane'de 5 Haziran'da inşaat alanındaki gölete giren 10 yaşındaki Mithat Evlice boğularak hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Mithat Evlice'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Kağıthane'de boğularak ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti - Son Dakika