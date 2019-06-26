İSTANBUL- KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR Tekrar
1 saat önce
KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR (1) Tekrar(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:49 Kaynak: DHA
İSTANBUL- KILIÇTEPE TÜRKİYE'DE HER YIL 250 BİN KİŞİ UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYOR (1) Tekrar
(Tür: İstanbul
)
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