İstanbul'da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi

30.07.2022 08:45

İstanbul Kilim koyunda gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi.

İstanbul Kilim koyunda gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi. Delta Aquarids meteor yağmuru da gözlemlendi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da gökyüzü Stop-Motion tekniği ile görüntülendi - Son Dakika
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