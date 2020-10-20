İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusu ile İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice eseceği öngörülüyor.