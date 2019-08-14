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İstanbul kırmızı-mavi!

35 dakika önce

Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool-Chelsea maçı öncesi futbolseverler stat çevresi ve Köyiçi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

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Vodafone Park'ta oynanacak Liverpool-Chelsea maçı öncesi futbolseverler stat çevresi ve Köyiçi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

UEFA Süper Kupa Finali'nde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi'ni doldurdu. Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. Stat etrafında ve Beşiktaş'ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.

Favori 'Liverpool' dediler

Dünyanın dört bir yanından dev kupa için İstanbul'a akın eden futbolseverler, İhlas Haber Ajansı'na maç için tahminlerde bulundu. Öte yandan dev finalde iki İngiliz rakip karşı karşıya gelecekken, Adana'nın iki takımı Adana Demirspor ve Adanasporlu baba-oğul taraftar da maç için İstanbul'a geldi. Baba-oğul, futbolserverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Esnaf yoğunluktan memnun

Öte yandan Beşiktaş esnafı, maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun. İngiliz taraftarların özellikle döner ve kokoreçe büyük ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, turistlere elleriyle yemek yedirdi. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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