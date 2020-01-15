İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 19 Şubat'ta kapılarını açacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 19 Şubat'ta kapılarını açacak - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 19 Şubat'ta kapılarını açacak

6 saat önce

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliği ile düzenlenecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 19-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 19 Şubat'ta kapılarını açacak, System.String[]

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliği ile düzenlenecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 19-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

TÜKİD'den yapılan açıklamaya göre TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı fuara, bu yıl 30 ülkeden 300 firmanın ve 80 ülkeden 15 bin profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Avrasya bölgesinin referans fuarı olması dolayısıyla cazibesini her geçen gün artıran fuar, katılımcı firma ve ziyaretçilerine önemli ticari fırsatlar sağlayacak.

Fuarda, başta Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve Avrupa'da yapılan tanıtım çalışmaları neticesinde 200'ün üzerinde VIP müşteri, katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye'nin önde gelen markalarının yanı sıra dünya ülkelerinin öne çıkan firma ve markalarının son teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerini sergileyeceği fuar kapsamında, çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Kanserojen, sağlığa zararlı, kalitesiz kırtasiye ürünlerine karşı mücadele eden kırtasiye sektörü bu yıl fuarda sağlık konusuna odaklanacak. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen 10'uncu Kırtasiye Kurultayı'nda "Kırtasiyede Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans" çağrısında bulunan sektör temsilcileri, fuarda sağlıksız ürünlerin yarattığı tehlikeye dikkati çekecek.

Kırtasiye, okul, ofis, yazı ve hobi malzemeleri, ambalaj ve paketleme ürünleri, lisanslı ürünler ve oyuncaklar, trend tasarımlar ve son teknoloji ürünlerin sergileneceği fuarda sağlıklı ve ayırt edici ürünler ön plana çıkacak.

"Fuar, yeni ihracat kapılarını aralayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, kırtasiye sektörü olarak güvensiz ürüne karşı hiçbir toleranslarının bulunmadığını vurguladı.

Sektör olarak geçen dönemlerde başlattıkları güvensiz ürünle mücadeleyi fuar aracılığıyla da göstereceklerini belirten Helvacıoğlu, "Fuarda sergilediğimiz sağlıklı ürünlerle bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Helvacıoğlu, fuar aracılığıyla sektör paydaşları açısından çok önemli iş birliklerin gündeme geleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:


"Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den sektör temsilcilerinin buluştuğu çok önemli bir platform olma özelliği taşıyan fuarımız, aynı zamanda sektörümüz açısından yeni ihracat kapılarını da aralayacak. Sektörümüzde ithalatın düşürülmesi ve ekonomiye sunduğumuz katma değerin artırılması noktasında çok önemli kazanımlar sağlayacak. En yeni teknolojiler kullanılarak üretilen ürünlerin sergileneceği fuara Türk firmaları damga vuracak."

"15 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nın katılımcı ülke ve firmalar, ziyaretçiler ve paydaşlarla yaratılan yeni iş birlikleri açısından başarılarla dolu bir 3 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Bundan önceki 3 fuarda yurt içi ve yurt dışında yaptıkları pazarlama çalışmaları sayesinde ziyaretçi sayısında yüzde 12'ye varan bir artış yaşadıklarını aktaran Ersözlü, "Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 120'ye tırmandı. Bu yıl fuarımıza Türkiye'den 30 ülkeden 300'ün üzerinde firma katılacak. Katılan firma sayısında da toplamda yüzde 53'lük bir artış sağlanan fuarda 15 bin profesyonel ziyaretçi bekliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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