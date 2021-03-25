İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR

25.03.2021 09:59

Avrasya'daki ilk yüz yüze fuarı olan Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor.

Avrasya'daki ilk yüz yüze fuarı olan Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı ziyaretçi akınına uğruyor.

Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı koronavirüs tedbirlerine uyularak açıldığı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerin akınına uğruyor. TÜYAP Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, TÜYAP olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana ticaret için önce sağlığın önemli olduğu vurguladıklarını belirterek, Ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın HES kodlarını kontrol edip, aynı zamanda maske, sosyal mesafe ve ateş ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Salonlarımızı yoğunluk haritalarımız ile sürekli kontrol ediyoruz. Yoğunluk belli bir yüzdeye çıktığı zaman ziyaretçilerimizi bir süre bekletip, sonrasında içeri alıyoruz dedi. FUAR 27 MART 2021 CUMARTESİ AKŞAMI SONA ERECEK

Kırtasiye sektörünün bu yıl Avrasya'daki ilk yüz yüze fuarı olan Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde pazartesi günü başladı. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş ile Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliğiyle düzenlenen ve fuara 20 ülkeden 257 marka ile 180 firma ve firma temsilcisi katıldı. Fuar 27 Mart 2021 Cumartesi akşamı sona erecek. İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı'nda, kırtasiye ve okul malzemeleri, ofis malzemeleri, yazı malzemeleri, lisanslı ürünler, oyuncaklar, hobi malzemeleri ve hediyelik eşyalar sergilenirken, sektörde en son çıkan ürünler fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. AVRASYA COĞRAFYASINDA İLK YÜZ YÜZE FUAR Fuara 20 ülkeden 180 firma ve firma temsilcisinin katıldığını söyleyen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, Fuar 6 gün boyunca ziyaretçilerimize açık olacak. Biz TÜYAP olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana 'ticaret için önce sağlık' mottosuyla hareket ettik. Bu mottoyla 2 bin 250 metrekarelik bir kayıt alanı oluşturduk. Bu alana gelen tüm ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın HES kodlarını kontrol edip aynı zamanda maske, sosyal mesafe ve ateş ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Salonlarımızı yoğunluk haritalarımız ile sürekli kontrol ediyoruz. Yoğunluk belli bir yüzdeye çıktığı zaman ziyaretçilerimizi bir süre bekletip, sonrasında içeri alıyoruz. Bu fuarın uluslararası boyutta en önemli özelliği ise Avrasya coğrafyasında gerçekleştirilen ilk yüz yüze fuar olması dedi. Ulusoy sözlerine şu şekilde devam etti Şu an fuara bireysel olarak 56 ülkeden online kayıt aldık. Aynı zamanda 3 bin kişinin üzerinde ziyaretçimiz var. Katılan firmalarımızın büyük bir çoğunluğu ihracat bağlantıları için bu fuarı tercih ediyor. Türkiye'deki 72 ilden gelecek alım heyetleri fuara ve sektöre bir can vereceğini düşünüyorum. FUAR BİZLER İÇİN VERİMLİ BAŞLADI

Bursa'da bir kırtasiye mağazası olduğunu söyleyen Abdulkadir Karakaya ise Fuar bizler için verimli başladı. Öğrencilerin daha çok seveceği şeyleri mağazamızda bulundurmak için buradayız. Gezmeye başladık. Uygun bulduğumuz ürünleri alıyoruz diye konuştu.

İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR
İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR
İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR
İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR
İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR
İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR

İstanbul, Avrasya, Tüyap, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL KIRTASİYE VE OFİS FUARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİYLE TÜYAP'TA DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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