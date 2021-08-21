İstanbul Kırtasiyeciler Odasından kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satışına izin verilmemesi talebi - Son Dakika

İstanbul Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcı Esnaf Sanatkarlar Odasına (İstanbul Kırtasiyeciler Odası) bağlı üyeler, kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satışına izin verilmemesini istedi.

Odaya bağlı üyeler, okul sezonunun açılması nedeniyle kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satılmaması talebini dile getirmek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, basın açıklamasında, pandemi sürecinde birçok sektörün olumsuz etkilendiğini söyledi.

Okullar kapalı olduğu için kırtasiye sektörünün bundan daha fazla etkilendiğini ifade eden Tekçe, "Bazı marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünleri satılabilecekken kırtasiye malzemesi de satılıyor. Birçok zincir markette, okul sezonunda ve diğer günlerde kırtasiye ürünleri satışı yaparak kırtasiye esnafının yok olmasına sebep oluyor." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.