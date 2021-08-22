İstanbul Kırtasiyeciler Odasından kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satışına izin verilmemesi talebi - Son Dakika

Yavuz Tekçe, bu iş yerlerinin kırtasiye ürünleri satmasına izin verilmemesini talep ettiklerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, Kovid-19 salgını boyunca okulların kapanmasıyla büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Tekçe, zincir marketlerde de kırtasiye ürünlerinin satılmasıyla ticari faaliyetlerini sürdüremez hale geldiklerini öne sürdü.

Üyeler, okul sezonunun açılması nedeniyle kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satılmaması talebini dile getirmek için İskele Meydanı'nda toplandı.

Kadıköy 'de bir araya gelen İstanbul Kırtasiyeciler Odası üyeleri, zincir marketlerde kırtasiye malzemeleri satışına izin verilmemesini istedi.

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