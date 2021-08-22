Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Kırtasiyeciler Odası üyeleri, zincir marketlerde kırtasiye malzemeleri satışına izin verilmemesini istedi.
Üyeler, okul sezonunun açılması nedeniyle kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satılmaması talebini dile getirmek için İskele Meydanı'nda toplandı.
Grup adına açıklama yapan İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, Kovid-19 salgını boyunca okulların kapanmasıyla büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Tekçe, zincir marketlerde de kırtasiye ürünlerinin satılmasıyla ticari faaliyetlerini sürdüremez hale geldiklerini öne sürdü.
Yavuz Tekçe, bu iş yerlerinin kırtasiye ürünleri satmasına izin verilmemesini talep ettiklerini dile getirdi.
Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul Kırtasiyeciler Odasından kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satışına izin verilmemesi talebi - Son Dakika