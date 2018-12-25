Son Dakika Haberleri: İstanbul Kış Hazırlıkları Tamam

İstanbul Kış Hazırlıkları Tamam

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Sultangazi Cebeci'de bulunan 181 bin 844 tonluk tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının da sürdüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelebilecek buzlanmanın önüne geçmek amacıyla megakentin yollarına dağıtılmak üzere ham tuzlar hazır hale getirildi. Kentte kar alarmının verilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki 235 bin ton ham tuz, 7 bin 83 çalışanı bin 357 aracıyla acil duruma karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda buzlanmaya karşı bünyesinde 181 bin 844 tonluk ham tuz bulunduran Sultangazi Cebeci'deki tuz deposu havadan ile görüntülendi. Görüntülerde kar yağışının etkisiyle İstanbul'un ana ve ara arterlerinde buzlanmaya karşı kullanılacak olan ham tuzun dozerler ile alınarak makinelerde işlendiği görülüyor. Sevkiyat çalışmalarının hız kazandığı depoda işlenen tuzlar dağıtılmak üzere kamyonlara yükleniyor. Kamyonlara yüklenen tuzlar ana caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda buzlanmaya karşı kullanılmak için İstanbul'un dört bir yanına ulaştırılıyor. Alanda bir yandan ham tuzlar dağıtıma hazır hale getirilerek araçlara yüklenirken bir yandan depoya yeni tuzlar getiriliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

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