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İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor - Son Dakika

İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor

01.07.2021 16:06

Hava sıcaklığının 33 dereceye kadar yükseleceği İstanbul'da insanlar, uzun bir süre sonra ilk kez kısıtlamasız bir pazar günü için çok heyecanlı. Ancak meteorolojiden gelen haberlere göre hafta sonu yağmur bekleniyor. Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir" dedi.

Hava sıcaklarının bunaltıcı dereceye ulaştığı İstanbul'daki vatandaşlar, 1 Temmuz'daki esnemeler ile birlikte kısıtlamasız bir Pazar günü için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, hafta sonu da dahil olmak üzere hava durumuyla ilgili bazı uyarılarda bulundu.

Doğan, "Hava sıcaklıkları 33 dereceler civarında seyredecek, hafta sonu itibariyle yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisiyle, yine mevsim normallerinin üzerinde olacak şekilde 29 dereceye düşecek. Sıcaklığı şu an yoğun şekilde hissetmemizin sebebi hem dereceden hem de nemden dolayı. Yağışla birlikte nem artacağı için 29 dereceyi 33 derecelerde hissedeceğiz. " dedi.

"BUNALTICI SICAKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE"

Sözlerine şu şekilde devam eden Doğan, "Şu anda da bunaltıcı sıcaklar var, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güney bölgelerde 40 derecelere yakın sıcaklıklar var. Saat 10 ile 16 arasında sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlığı olanların güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur. Dışarı çıkacakların da güneşe çıkmamaları kendi faydalarına olur" diye konuştu.

"PAZAR GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR"

Pazar günü beklendiğini söyleyen Bayram Doğan "Bu yağışlar yaz yağışları olması nedeniyle gök gürültülü sağanak yağışlardır. 10 dakikada sel yapabilecek yağışlar olabilir. Uyarılık bir durum yok ama gök gürültülü sağanak yağışı olduğundan dolayı dolu yağışı olabilir, yıldırım düşmesi olabilir, yoğun yağıştan sel ve su baskını olabilir" dedi.

İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor

Bayram Doğan, İstanbul, Pazar, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul, kısıtlamasız ilk Pazar gününü yağmurla karşılıyor - Son Dakika


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