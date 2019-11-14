İstanbul-kitabenin önündeki tabela hala kaldırılmadı

İSTANBUL-KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA HALA KALDIRILMADI

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı. Tabela yapılan eleştirilere rağmen hala kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.