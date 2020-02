İstanbul-kitap okuma oranı 10 yılda yüzde 10 arttı - Son Dakika

Kitap okuma oranı 10 yılda yüzde 10 arttı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE'NİN kitap okuma oranında son 10 yılda bir artış olduğunu belirten Emek Kitap Genel Müdürü Murat Bahadır, 'Araştırmalara göre, okuma oranı son 10 yılda yüzde 30'dan 40'lara kadar çıktı' dedi. Bahadır, bu artışın nedenlerini ve yaşa göre tercih edilen kitap türlerini açıkladı.

Türkiye'de kitap sektörünün büyüklüğünün 1.4 milyar dolar olduğunu belirten Emek Kitap Genel Müdürü Murat Bahadır, bu rakamın yüzde 46'sını sınava hazırlık, diğer yüzde 46'sını edebiyat, araştırma, politika, yüzde 8'ini ise ithal kitapların oluşturduğunu ifade etti. Çocukların okuma alışkanlıklarının sınav döneminde azaldığını anlatan Murat Bahadır, sınav dönemleri sonrası okuma oranlarında tekrar bir artış gözlemlediklerini söyledi. Türkiye'nin kitap okuma oranında son yıllarda sanılanın aksine artış olduğunu ifade eden Bahadır, önemli açıklamalarda bulundu.

KİTAP OKUMA ORANI YÜZDE 30'DAN 40'A ÇIKTI

Yapılan araştırmalara dikkat çeken Murat Bahadır, 'Okuma oranı yüzde 30'dan 40'lara kadar çıkmış durumda. Bunun birçok etkeni var. Birinci sebep, yapılan yayın sayısındaki artış. 2008'lerde yılda 30 ila 35 bin başlık yayınlanırken son yıllarda bu rakam yıllık 65-70 bin başlık kitaba çıktı. Aynı zamanda dijital platformlar da (blog wattpad gibi) yeni nesil insanların okuma oranına katkı sağladı. Bunun yanı sıra ebeveynler artık daha bilinçli. Ebeveynler kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa bile çocuklarına bu alışkanlığı aşılamaya çalışıyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

GENÇ OKURUN TERCİHİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI

Her yaştan kitap okurunun olduğunun altını çizen Murat Bahadır, okurların ilgi alanında yaşa göre farklılıklar olduğunu söyledi. Bahadır, '13-20 yaş arasındaki gençler daha çok bestseller (en çok satan kitaplar) ve popüler kültür kitaplarını tercih ediyorken, 25-30 yaş arası ise kişisel gelişime yöneliyor. 30 yaş ve üstünün tercihi ise araştırma-inceleme ve politika kitapları oluyor. Siyasi kitaplar ise belli bir yaştan, 30 yaştan sonra tercih ediliyor. Okuma oranı her yaş profilinde yükseliyor. Artışı görüyoruz, sadece insanların alışveriş yaptıkları noktalar değişiyor. Genç yaş grubu kitap alışverişinde daha çok interneti tercih ederken ileri yaş okur kitlesi daha çok kitabevlerinden kitap alıyor' diye konuştu.

'YÜZDE 80'İ KİTABI İNTERNETTEN DEĞİL KİTABEVİNDEN ALIYOR'

İnternet kitapçılığının sektördeki payına değinen Murat Bahadır, 'İnternet kitapçılığının sektördeki payı yüzde 18 ila 20 aralığında. Yüzde 80'lik kesim hala kitabevlerini tercih ediyor. İnterneti tercih eden yaş grubu 25-30 yaş arası. İleriki yaşlar kitabı gidip kitabevlerinden almayı tercih ediyor. Kitabevlerinin büyüklüklerin belli bir ölçüde olduğundan okuyucu buralarda istediği her kitabı bulamayabilir. İnternet alışverişinin en büyük avantajı ise kişinin kitabevinde bulamadığı kitaplara kolaylıkla ulaşması oluyor. 200 bin çeşit kitap merkezimizde bulunurken bir kitabevinde en fazla 60 bin çeşit kitaba ulaşıyorsunuz. Geri kalan 140 bin çeşit kitaba internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bu da sektörün yüzde 35-40'ına denk geliyor. İnternet alışverişi daha pratik olabiliyor. İnsanlar yoğun çalıştıklarından zaman ayıramayabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

'KİTAP FUARLARININ SAYISI ARTIYOR'

Son yıllarda sayıları hızla artan kitap fuarlarına da değinen Murat Bahadır, şunları söyledi:

'Kitap fuarlarının sayısı son 5-6 yıldır arttı. Hemen hemen her ilde, bazı illerde 3-4 ilçede birden fuar etkinlikleri oluyor. Bu tür fuarlara dönem dönem çok fazla ilgi oluyor. Büyükşehirlerde fuarlar kitabevlerini çok fazla etkilemiyor ama küçük yerlerde yapılan fuarlar o bölgedeki tüm kitapçıların satışını etkiliyor. Aslında o kitapçı orada 12 ay boyunca halka hizmet vermek durumunda ancak fuar döneminden 1 ay önce başlayan durgunlukta o kitapçılar mağdur olabiliyor.'

'KİTABEVLERİMİZDE NAZIM İLE NECİP FAZIL YAN YANA'

Kırmızı Kedi Kitabevi'nin yatırımlarını da okuyucu ile paylaşan Murat Bahadır, 'Son 2 yıldır olarak ciddi yatırımlarımız var. Şu an aktif 21, sözleşmesini yaptıklarımızla birlikte 25 kitabevimiz var. Hedefimiz Türkiye'nin bütün illerinde Kırmızı Kedi Kitabevi açabilmek. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yeni kitabevleri açmaya devam edeceğiz. Biz her türlü yayını ve fikri yan yana bulunduruyoruz. Herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Herhangi bir kitaba yönelik ambargo uygulamıyoruz. En büyük özelliğimiz de bu. Bizde Nazım Hikmet ile Necip Fazıl yan yana durur. Dağıtım merkezimiz yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan. Buraya yıllık ortalama 35 milyon adet kitap giriyor ve kitabevlerine sevk ediliyor. Türkiye'nin yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. 400 milyonun yaklaşık yüzde 10'u bu depodan gidiyor. Avrupa ülkelerinden çok daha gerideyiz ama rakamlar her yıl artıyor. Kitap okuru her geçen sene artıyor. Umarım bu rakam daha da çok artar. Devletin de okuma alışkanlığına katkısı olması gerekiyor' dedi.