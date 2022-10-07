İSTANBUL-KIZILAY, AVCILAR'DA MEVLİT KANDİLİ'NDE ÖKSÜZ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİ

AVCILAR? da Kızılay Şubesi, Mevlit Kandili nedeniyle ilçedeki öksüz çocuklar ve onlara bakan yakınlarını bir araya getirdi.

Türk Kızılay Avcılar Şubesi ilçede bulunan öksüz çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla Avcılar Kültür Sanat Eğitim Vakfı (AKSEV) Salonu'nda yemek verdi. Öksüz çocuklar, Kızılay'ın eğitmenleri tarafından birbirinden renkli oyunlara eşlik etti. Kuran-ı Kerim okunan, Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan video ve konuşmalar yapılan etkinlikte çocuklar yakınları ile birlikte yemek yedi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da, etkinliğe katılarak Türk Kızılay Avcılar Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Paşaoğlu ve yöneticilere teşekkür etti.