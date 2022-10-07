İSTANBUL-KIZILAY, AVCILAR'DA MEVLİT KANDİLİ'NDE ÖKSÜZ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KIZILAY, AVCILAR'DA MEVLİT KANDİLİ'NDE ÖKSÜZ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİ

07.10.2022 21:30

AVCILAR? da Kızılay Şubesi, Mevlit Kandili nedeniyle ilçedeki öksüz çocuklar ve onlara bakan yakınlarını bir araya getirdi.

AVCILAR? da Kızılay Şubesi, Mevlit Kandili nedeniyle ilçedeki öksüz çocuklar ve onlara bakan yakınlarını bir araya getirdi.

Türk Kızılay Avcılar Şubesi ilçede bulunan öksüz çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla Avcılar Kültür Sanat Eğitim Vakfı (AKSEV) Salonu'nda yemek verdi. Öksüz çocuklar, Kızılay'ın eğitmenleri tarafından birbirinden renkli oyunlara eşlik etti. Kuran-ı Kerim okunan, Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan video ve konuşmalar yapılan etkinlikte çocuklar yakınları ile birlikte yemek yedi. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da, etkinliğe katılarak Türk Kızılay Avcılar Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Paşaoğlu ve yöneticilere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Viyana'da Mevlit Kandili programı düzenlendi Viyana'da Mevlit Kandili programı düzenlendi Mevlit Kandili idrak edildi Mevlit Kandili idrak edildi Harakani Hazretleri'nin türbesi kandilde doldu taştı Harakani Hazretleri'nin türbesi kandilde doldu taştı
Kaynak: DHA

Mevlit Kandili, Kızılay, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KIZILAY, AVCILAR'DA MEVLİT KANDİLİ'NDE ÖKSÜZ ÇOCUKLARI BİR ARAYA GETİRDİ - Son Dakika

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