KAPISI AÇIK İETT OTOBÜSÜNDE YOLCULUK - Son Dakika
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KAPISI AÇIK İETT OTOBÜSÜNDE YOLCULUK

18.07.2022 14:20

BAKIRKÖY'DE kliması çalışmadığı iddia edilen İETT otobüsünde, sıcaktan bunalan bazı yolcular durakta yolcu indirmek için açılan kapının kapanmasını engelledi.

BAKIRKÖY'DE kliması çalışmadığı iddia edilen İETT otobüsünde, sıcaktan bunalan bazı yolcular durakta yolcu indirmek için açılan kapının kapanmasını engelledi. Seyir halindeyken kapısı açık kalan İETT otobüsündeki yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy D-100 Karayolu'nun Aksaray istikametinde dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilköy- Taksim seferini yapan 72T hatlı otobüsün yolcuları sıcaktan bunaldıkları için şoförden klimayı açmasını istedi. İddiaya göre, şoför klimanın arızalı olduğu çalıştıramadığını söyledi. Bunun üzerine otobüsteki yolculardan bazıları, durakta yolcu indirmek için açılan orta kapıyı tutarak kapanmasını engelledi. Otobüs şoförü ise kapı açık şekilde yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"KAVGA ÇIKMASIN, TARTIŞMAYI KESELİM DİYE ÇAREYİ KAPIYI AÇMAKTA BULDUK"

Serinlemek için otobüsün kapısını açtıklarını söyleyen Ömer Faruk Parlak, "Dün akşam, 19.30 sıralarında Yeşilköy'den dönerken 72T hatlı İETT otobüsüne binmiştik. Otobüste çocuklarda vardı. Şoför beye 'klimayı açar mısınız' dedik. Klima çalışmadığı için yolcular sinirlenmeye başladı. Bizde kavga çıkmasın, tartışmayı keselim diye çareyi kapıyı açmakta bulduk. Kapının kapanmaması için ben tuttum. hem serinlemek için, hem de yıllardır alışkın olduğum için bir sıkıntı olmadı. Zaten fazla bir durak gitmemiştik. Şoför bey yoluna devam etti ama Büyük ihtimal anlamadı kapının açık olduğunu. Bizde bu şekilde devam ettik" dedi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPISI AÇIK İETT OTOBÜSÜNDE YOLCULUK - Son Dakika

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