İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor

6 saat önce

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.

Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği bölgede Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken Kırklareli'nin doğu ( Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği bölgede kuvvetli yağış, fırtına ile yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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