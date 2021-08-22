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Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı - Son Dakika

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı

22.08.2021 08:17

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı - Son Dakika


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