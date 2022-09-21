Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı

21.09.2022 13:08
Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece yarısından itibaren sağanak bekleniyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece yarısından itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya'da ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, İstanbul, Sakarya, Marmara, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika
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